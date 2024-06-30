شاركت مع قيادات التحالف دكتور عبدالباقي ادريس وعدد من اعضاء مكتبه وضمن عدد من قيادات جبال النوبة في الورشة التي انعقدت بالقاهرة ظهر اليوم والتي تهدف نحو تعزيز اواصر الوحدة والحوار والمصالحة الوطنية في منطقة جبال النوبة ، هذه مبادرة تقودها الأستاذة مريم أوشي ضمن عدد من الشباب والشابات الحريصين على تطوير وتنمية المنطقة، كان يوماً حافلا تخللته كلمات ومناقشة ورق واحتفال شعبي ، نشيد بمثل هذه المبادرات والفعاليات التي تجمع وتوحد في ظل التشتت الذي يشهده بلادنا، مجتمع جبال النوبة قدم الكثير في نضاله من أجل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية وفي وقت يسعى الجميع لإعادة تموضع نفسه في المشهد السياسي والاجتماعي والاقتصادي في السودان فلا يجب أن تتغيب هذه الشريحة المهمة .

كانت هذه تفاصيل خبر مجتمع جبال النوبة قدم الكثير في نضاله من أجل المواطنة المتساوية والعدالة الاجتماعية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.