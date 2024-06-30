– الخبر الشائع عن إغلاق السلطات المصرية لجميع المدارس السودانية، غير صحيح على الوجه الذي راج في الوسائط.

– القرار مشروط باستكمال المدارس للتصاريح والرُخص المُنظمّة للأعمال وفق الدورة المستندية المعمولة بها في الدولة المصرية، واستيفاء أحكامها كافة قبل ممارسة النشاط المعني.

القرار شمل مدارس الأجانب جميعاً، من بينها السورية واليمنية. ويمتد القرار ليصحح أوضاع الأنشطة التجارية كافة، من محال وشركات وأسماء أعمال تنشط من غير تراخيص، أو لم تستكملها على نسق مُطلوبات السلطات المصرية.

– ربّ أجعل بلاد السودان آمنة مطمئنة وأرزق أهله من الثمرات. ربّ لا تكِلهم إلى بعيد يتجهّمَهُم، ولا تملّك أمرهم إلى عدو يغتصب أرضهم وأموالهم وأعراضهم. ربّ أعد جميع السودانيين إلى بلادهم آمنين مُطمئنين. وأخسف بمن شتّت شملهم وهدم أرضهم وزرعهم وضرعهم.