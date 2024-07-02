تقدم: الدعوة المصرية لمناقشة موضوعات وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية

قالت تنسيقية القوى الديمقراطية المدنية تقدم بأن الدعوة المصرية لمناقشة موضوعات وقف الحرب ومعالجة الأزمة الإنسانية وسبل التهيئة للمسار السلمي لحل الأزمة. – نعرب عن شكرنا وتقديرنا لجمهورية مصر العربية على هذا المجهود من أجل دفع خطوات إنهاء الحرب في السودان. – مكونات “تقدم” ستلبي دعوة المشاركة في المؤتمر للمساهمة الجادة في بحث سبل إنهاء الصراع المسلح وإحلال السلام المستدام في بلادنا. – ستعمل مكونات “تقدم” على الدفع بأولوية معالجة الكارثة الإنسانية الماحقة التي يعاني منها شعبنا في داخل البلاد وفي مناطق النزوح واللجوء كما ستطرح رؤاها حول كيفية تسريع جهود الحل السلمي للنزاع في السودان. الجزيرة – السودان

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