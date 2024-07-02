اردول عن منبر مصر.. نتطلع وسنعمل أن يحقق هذا المجهود طريقاً جديداً ومنبراً مختلفاً لانهاء معاناة الشعب السوداني

تسلم التحالف الديمقراطي للعدالة الاجتماعية ضمن طائفة من القوى السياسية والمدنية الدعوة من الخارجية المصرية لحضور مؤتمر للقوى السياسية والمدنية المنعقد بالقاهرة في السابع والثامن من الشهر الجاري، ستشارك قيادة التحالف بكل فاعلية ضمن حلفائنا في الكتلة الديمقراطية والقوى الأخرى لبحث السبل العادلة لحل الأزمة السياسية في السودان وانهاء الحرب وإيصال المساعدات الإنسانية ، إننا نتطلع وسنعمل أن يحقق هذا المجهود طريقاً جديداً ومنبراً مختلفاً لانهاء معاناة الشعب السوداني ويأسس لوطن جديد… مبارك أردول

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