صراع «البرتقال» و«التورتة»!

عندما سألت الفنانة الكبيرة تحية كاريوكا أن تحكى لى عن أزواجها الذين بلغ عددهم ١٣، أجابتنى قائلة: (هذه مغالطة وفايز حلاوة آخرهم يحمل رقم ١٧).

كانت وقتها قد أقامت ضده عشرات من القضايا، بعد أن طلقها وطردها من شقتها مترامية الأطراف المطلة على النيل فى حى الجيزة، عاشت تحية آخر سنواتها فى بيت لا تتجاوز مساحته (أوضة وصالة)، أمام سينما (التحرير) بحى الدقى، كانت تحتفظ بذكرى طيبة لرشدى أباظة وتضع أمامها صورته على المنضدة، رشدى زوجها الخامس، وتؤكد أنه أفضل الرجال الـ١٧.

بعد رحيلها عندما فتحوا خزانتها لم يجدوا شيئا سوى دبلة زواجها من فايز حلاوة، وفى آخر لقاء بينهما، عندما علم فايز بمرضها زارها بالمستشفى، قالت له إنها مستعدة أن تربى ابنته من المذيعة فريال صالح بمجرد أن يعود إليها.

حكايات متشابكة قالتها لى، مثل شائعة أنها رفعت الحذاء فى وجه النجمة ريتا هيورث عندما استمعت إليها وهى تسخر من العرب وهى فى طريقها إلى قاعة دار العرض بمهرجان (كان). ارتدت تحية عام ١٩٥٥ جلباب (شفاعات) بطلة فيلم (شباب امرأة) الذى كان يمثل مصر رسميا بالمهرجان، كما أن هناك شائعة أخرى نفتها، وهى أنها كانت ستحصل على جائزة أفضل ممثلة، لولا أن لجنة التحكيم تآمروا لأنهم يكرهون العرب، قالت لى بالحرف الواحد: وارد طبعا أن أرشح للجائزة، لكن تغيير النتيجة فى اللحظات الأخيرة- لأننى فنانة عربية- لا أعتقد أنه صحيح، لم يقل لى أحد مثلا إننى سأحصل على الجائزة، ثم بعد ذلك حجبوها، أبدا لم يحدث.

أما أغرب ما نفته لى تحية كاريوكا فهو زواجها من محرم فؤاد، رغم أن كل المراجع المتاحة على (النت) تؤكد زواجهما، والمسلسل الذى قدم حياة تحية كاريوكا بطولة وفاء عامر ذكر تلك الزيجة، ولعب حمزة العينى دور محرم، أنكرت تماما تحية زواجها من محرم، سألت وقتها محرم، أكد هو أيضا أنه لا صحة للزواج، وأن ما جمعهما الصداقة، وأضاف أنها كانت فى طريقها للزواج من الكاتب الصحفى الكبير أحمد رجب، وفى مذكرات كاتبنا الكبير أحمد رجب التى حققها الكاتب الصحفى محمد توفيق، ذكر أنه كان فى طريقه للزواج من راقصة شعبية، إلا أن أستاذه الكاتب الكبير مصطفى أمين طلب منه ألا يذهب للمأذون.

أحمد رجب، فى مذكراته، لم يقل مباشرة إنها (راقصة شرقية)، تعمد أن يقول حتى تتسع الدائرة (استعراضية)، إلا أن كل التفاصيل تؤكد أنها تحية كاريوكا.

لماذا حرصت تحية على نفى زواجها من محرم، وهو أيضا كان حريصا على ذلك، من الواضح أن شائعة زواجهما كانت تتردد بقوة، بدليل أن نجوى فؤاد قالت إن تحية كانت تبحث عنها فى الاستوديو لضربها لاعتقادها أنها تزوجت من محرم فؤاد، بعد أن أصبح اسمها نجوى فؤاد، رغم أن نجوى حملت اسم الشهرة (فؤاد) بعد زواجها من قائد الفرقة الموسيقية (الماسية) أحمد فؤاد حسن.

توثيق التاريخ حتى فيما يبدو هامشيا يجب تحرى الدقة فى تدوينه، تعودنا أن نحيل الخيال إلى حقيقة مثلما تضمن مسلسل (تحية كاريوكا) زواجها من محرم، وأدى دوره حمزة العيلى، أيضا مسلسل (السندريلا) قدم مشهدا لعيد ميلاد نجاة، بينما الشاعر كامل الشناوى يضبطها مع أحد الكتاب وهى تقطع تورتة عيد الميلاد ويقدم فى الخلفية قصيدة (لا تكذبى)، وهى أيضا واحدة من الأكاذيب المنتشرة عبر (النت).

هل تعتقدون أن الأكاذيب سوف تتبدد أمام الحقائق؟ قطعا لا، الأكذوبة مثل (التورتة) تضيف لها كما يحلو لك الكثير من السكر والشيكولاتة ومكسبات الطعم واللون والرائحة فتجذبك إليها، بينما الحقيقة مثل (البرتقال) فاكهة قليلة السكر، لا تصمد طويلا أمام حلاوة مذاق (التورتة)!!.

طارق الشناوي – المصري اليوم

