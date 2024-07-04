أبهرت الإعلامية ونجمة السوشيال ميديا السودانية الشهيرة آلاء المبارك, متابعيها وجمهور مواقع التواصل الاجتماعي بإطلالة جديدة. وبحسب متابعات محرر موقع النيلين فقد نشرت الحسناء الشهيرة باسم “لوشي”, صور عبر حسابها المتابع على فيسبوك. وظهرت نجمة سودانية 24 وقناة الهلال السابقة بنيولوك جديد خلال جلسة تصوير بإمارة دبي بدولة الإمارات العربية التي تقيم فيها. وكتبت الحسناء “لوشي” على الإطلالة التي قلدت فيها ملكة جمال مصر “كليوباترا”, (اللوك كامل مستوحى من آخر ملوك الأسرة المقدونية، اللي حكمت مصر كليوباترا). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصور.. الحسناء السودانية “لوشي” تسحر المتابعين بإطلالة مبهرة ومثيرة تقلد فيها الملكة المصرية “كليوباترا” لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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