رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة يلتقي مجموعة من الإعلاميين

التقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن #عبدالفتاح_البرهان اليوم مجموعة من الإعلاميين.

وأشاد بدعم الإعلاميين للقوات المسلحة ومساندتهم لها في معركة الكرامة الوطنية مبيناً أنهم سخروا أقلامهم لخدمة قضايا وطنهم ودعمهم ونصرتهم لقضايا الوطن الذي يواجه تحديات كبيرة في أمنه وإستقراره.

وقدم سيادته تنويراً حول مجمل الأوضاع في البلاد على خلفية التمرد الذي قادته مليشيا الدعم السريع الإرهابية ضد الدولة ومؤسساتها.

وأشار رئيس مجلس السيادة إلى النعرات العنصرية التي أدخلتها المليشيا في حربها ضد الشعب .

مؤكداً أن ما تمارسه هذه المليشيا دخيل على قيم وأخلاق وموروثات الشعب السوداني. مشيداً بالالتفاف الجماهيري الكبير حول القوات المسلحة.

من جانبه قال الأستاذ ضياء الدين بلال عضو الوفد في تصريح صحفي ان الوفد يضم عدد من الصحفيين السودانيين والعرب .

مبيناً ان هذه الزيارة تجئ للوقوف على حقيقة الأوضاع على الأرض وأضاف أن الوفد زار الخطوط الأمامية بأمدرمان وكذلك ولاية نهر النيل حيث عقد عدد من اللقاءات مبيناً أن اللقاء مع رئيس المجلس السيادي كان لقاء مثمراً ومهماً حيث تم فيه تمليك الكثير من المعلومات للوفد الإعلامي الزائر حول طبيعة المعركة خاصة أنها معركة وجودية تستهدف وجود الدولة السودانية بكل مكوناتها وأجهزتها .

وقال أنه تم تبادل الكثير من الآراء والأفكار خلال اللقاء وتم التأكيد على ضرورة إسناد الجيش للقيام بدوره في حماية الدولة السودانية من هذه المخاطر .

وأوضح الأستاذ ضياء الدين أن هناك عدوان كبير على السودان يستدعي تآزر كل القطاعات العسكرية والمدنية والأمنية باعتبار أن هذا الخطر يستهدف أمن وإستقرار الوطن.

وأبان أن القطاع الإعلامي يقع عليه عبء كبير في التصدي لهذه المؤامرة الكبرى التي تقودها المليشيا المتمردة ضد الدولة ومؤسساتها، بعون وإسناد إقليمي ودولي.

وحيا عضو وفد الإعلاميين الشعب السوداني على صموده وصبره في مواجهة هذه المؤامرة.

إعلام مجلس السيادة الانتقالي