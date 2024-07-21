رانيا يوسف في مواجهة ميمي جمال بمدينة الإنتاج الإعلامي.. ما القصة؟

تواصل الفنانة رانيا يوسف تصوير مشاهدها في مسلسل «السرداب»، داخل مدينة الإنتاج الإعلامي، وهو العمل المقرر عرضه على احدى المنصات الرقمية في 2025.
مسلسل السرداب إخراج عبدالرحمن أبوغزالة، تأليف مصطفى حمدي، يشارك في بطولته رانيا يوسف، أحمد حاتم، آية سماحة، محمد رضوان، ميمي جمال، مصطفى أبوسريع، محمود حافظ، إلى جانب نُخبة من النجوم، وتدور أحداثه في إطار تشويقي كوميدي يتخلله مشاهد أكشن، ويتكون من 10 حلقات، ومن المقرر عرضه قريبًا على إحدى المنصات الرقمية.
وتجسد من خلاله الفنانة ميمي جمال شخصية والدة رانيا يوسف، كاركتر يشبه الكتعة في فيلم العفاريت، والمقرر أن تفاجىء الجمهور من خلاله.
المصري اليوم
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