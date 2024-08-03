ياسر العطا: (لا أنا ولا البرهان ولا كباشي ولا إبراهيم جابر نريد الحكم)

ياسر العطا يقول ان البرهان أخبره قبل (4) أيام، أنه قد (وصل الحد)، وعليه ان يتفق مع كباشي لتسليمه السلطة.. العطا رفض المقترح وقال للبرهان: (التنحي عقب هزيمة الجنجويد)!

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