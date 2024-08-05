تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو حظي بتفاعل كبير من قبل الجمهور. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد قامت مواطنة مصرية بممازحة شاب سوداني بالمملكة العربية السعودية. وفاجأت المصرية الشاب السوداني, وهي تخاطبه وسط عدد من الحاضرين: (عاوزة أروح السودان أتجوز واحد سوداني مربرب وأرجع). ووفقاً لمتابعات محرر موقع النيلين, فقد تفاعل المتابعين للمقطع مع حديث المصرية مشيدين بخفة دمها وروحها الجميلة, وكتب أحدهم: (دمك سكر وشربات وربنا يجبر بخاطرك). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. مصرية تعاكس شاب سوداني بطريقة أضحكت الحاضرين: (عاوزة أروح السودان أتجوز واحد من هناك وأرجع) ومتابعون: (دمك سكر وشربات وربنا يجبر بخاطرك) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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