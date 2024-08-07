بقرار مفاجئ.. السيسي يدخل على خط وفاة اللاعب المصري أحمد رفعت

أمر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإحالة قضية وفاة اللاعب، أحمد رفعت، إلى النيابة العامة “لكشف أي تجاوزات” بحسب ما أوردت قناة “صدى البلد”، الاثنين.
وأوضح الإعلامي أحمد موسى، في برنامج “على مسئوليتي”، أن السيسي وجه بأن تحقق النيابة العامة في القضية، “واتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يثبت مخالفته للقانون”.
وتوفي اللاعب، الشهر الماضي، عن عمر 31 عاما بعد أربعة أشهر من سقوطه على أرض الملعب خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه فيوتشر (الذي تغير اسمه لاحقا إلى مودرن سبورت) أمام نادي الاتحاد بالإسكندرية، ونقل إلى المستشفى، حيث تعرض لتوقف عضلة القلب لمدة تصل إلى حوالي ساعتين، قبل أن تكتب له النجاة.
وبعدها، وعقب تعافيه، خرج رفعت في مقابلة تلفزيونية مؤكدا أن ما حدث له كان نتيجة ضغوط عصبية، وتعرضه لأذى نفسي، من شخص يتمتع بنفوذ كبير.
ثم جاء الإعلان المفاجئ عن وفاة رفعت، ليحدث صدمة لدى جماهير كرة القدم في مصر، ما أدى إلى تفجر الجدل عن المتسبب في “أزمة” اللاعب، وما حدث له حتى وفاته.
الحرة
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