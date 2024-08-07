الرئيس السيسي يبرق البرهان عن ارتياحه البالغ لنجاته من حادث هجوم الطائرة المسيرة

تلقى رئيس مجلس السيادة، القائد العام للقوات المسلحة، الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، برقية من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أعرب فيها عن ارتياحه البالغ لنجاة البرهان من حادث هجوم الطائرة المسيرة التي استهدفت قاعدة عسكرية بشرق السودان خلال المشاركة في تخريج دفعات من الطلبة الحربيين بمنطقة جبيت بولاية البحر الأحمر. متمنياً له دوام الصحة والعافية.
وقال إعلام مجلس السيادة إنّ الرئيس المصري تقدم بأحرّ التعازي للشعب السوداني ولأسر ضحايا هذا الحادث المؤسف، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الضباط، سائلاً الله العلي القدير أن يتقبلهم القبول الحسن ويلهم آلهم وذويهم الصبر وحُسن العزاء، متمنياً عاجل الشفاء للجرحى والمصابين.
صحيفة السوداني
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