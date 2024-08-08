الدعم السريع شنت مليشيا الدعم السريع، هجوماً عنيفاً على منطقة الريف الشمالي لأم درمان، عبر تدوين مكثف؛ من جهة شرق النيل على معظم قرى الريف، ما أدى لوفاة مواطنين اثنين. صحيفة السوداني

كانت هذه تفاصيل خبر مليشيا الدعم السريع تدون الريف الشمالي لأم درمان وتقتل مواطنين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.