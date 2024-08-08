أثارت مطربة سودانية غضب جمهور مواقع التواصل الاجتماعي ببلادها وذلك بعد ظهورها في مقطع فيديو واسع التداول. وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين فقد ظهرت المطربة وهي تغني في حفل خاص بإحدى قاعات الأفراح أمام عازفها. وقدمت المطربة فواصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالفاضحة, وزادت على ذلك باستعراضها بوصلة رقص وهي تهز مؤخرتها, الأمر الذي أغضب الجمهور وجعله يهاجم المطربة بانتقادات عنيفة من خلال التعليقات. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. مطربة سودانية تثير غضب الجمهور بعد ظهورها وهي تقدم وصلة رقص فاضحة وتهز مؤخرتها بطريقة مثيرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.