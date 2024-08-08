مستشفى الدايات بأمدرمان يعود للخدمة جزئياً

والي الخرطوم : التحية لجميع العاملين بوزارة الصحة الذين كانوا حضورا من أول يوم للحرب وظلوا يعملون تحت ظروف غاية في التعقيد

حيا والي الخرطوم جميع العاملين بوزارة الصحة الذين كانوا حضورا من أول يوم للحرب وظلوا يعملون تحت ظروف غاية في التعقيد كما حيا إصرار كوادر مستشفى الدايات على تشغيله جزئيا بتوظيف ما تبقى من الأجهزة وقدم شكر خاص للقابلات اللائي سجلن حضورا مبكرا واكدن جاهزيتهم للانخراط في عمليات الولادة.

جاء ذلك خلال الافتتاح الجزئي لمستشفى امدرمان للنساء والتوليد (الدايات) صباح اليوم الخميس،بحضور مدير عام وزارة الصحة د. محمود القائم والمدير التنفيذى لمحلية أمدرمان الهادي عبد السيد ورئيس وأعضاء اللجنة العليا للإستنفار وتنظيم المقاومة ولجنة الإسناد المدني ورئيس وأعضاء لجنة الطواريء الصحية ولفيف من العاملين في قطاع الصحة.

وسط زغاريد القابلات الرائدات اللائي قدمن عصارة خبرتهن خدمة للمستشفى لسنوات طويلة بعد توقف استمر 15 شهراً تحت وطأة احتلال المليشيا التي حولتها إلى ثكنة عسكرية ومعتقلا لتعذيب المواطنين ثم نهبت أحدث الأجهزة والمعدات .

من جانبه اوضح مديرعام وزارة الصحة د.محمود القائم ان وزارته مهمومة للغاية بعد تطهير امدرمان بتشغيل كل المؤسسات العلاجية ومستشفى الولادة يعتبر اكبر مستشفىً تخصصيا في افريقيا وسيخفف الضغط على مستشفى النو الذي يستضيف حاليا مستشفيات الولادة وقطع بانه أينما تحققت الانتصارات فان وزارة الصحة جاهزة لاعادة افتتاح المرافق .

مديرمستشفى الدايات قال أن المستشفى تعرض إلى تخريب ممنهج بسرقة الأجهزة المهمة وتم اختيارها بعناية مما عطل مسيرة التطوير والتحديث ،لافتا إلى ان التشغيل الجزئي سيبدأ ب 3 غرف عمليات و80سريرا.