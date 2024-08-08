تدوين مدفعي يستهدف عدد من الاحياء في الفاشر

أعلنت تنسيقية لجان مقاومة الفاشر، سقوط عشرات القتلى والجرحى جراء القصف المدفعي لـ الدعم السريع على أحياء المدينة.

وقالت التنسيقية، إن الدعم السريع استأنف التدوين “المتعمد” نحو منازل المواطنين في أحياء الرديف، والثورة، بجانب “سوق المواشي”..

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