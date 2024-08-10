بعد تضرر 50 منزلا بشكل كلي وجزئي… المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار يتفقد أحوال المواطنين بمنطقة “أم علي” ويوجه الشؤون الهندسية بإصلاح الجسر الرابط بين طريق التحدي والمنطقة وتوفير العلاج المجاني والأمصال. الجزيرة – السودان

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