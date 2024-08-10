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خالد عبد الغفار يتفقد أحوال المواطنين بمنطقة “أم علي” ويوجه الشؤون الهندسية بإصلاح الجسر الرابط بين طريق التحدي والمنطقة

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اسماء عثمان 0 تبليغ

بعد تضرر 50 منزلا بشكل كلي وجزئي… المدير التنفيذي لمحلية شندي خالد عبد الغفار يتفقد أحوال المواطنين بمنطقة “أم علي” ويوجه الشؤون الهندسية بإصلاح الجسر الرابط بين طريق التحدي والمنطقة وتوفير العلاج المجاني والأمصال.

الجزيرة – السودان

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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