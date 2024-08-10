القوات المسلحة والمشتركة تصد هجوماً كبيراً على الفاشر

الجيش السوداني - الناطق الرسمي قال الناطق الرسمي للقوات المسلحة اليوم أن الجيش سحق هجوماً كبيراً من المليشيا المتمردة على مدينة الفاشر من عدة محاور صباح اليوم .

وأوضحت لجان مقاومة الفاشر أن الاشتباكات حالياً أصبحت ضئيلة وأن الدعم السريع مستمر في التدوين على المنازل والمستشفيات وأن ذلك سبّب اصابات وسط المواطنين .

وأضافت لجان الفاشر أن هناك حوجة ماسة للتبرع بالدم في المستشفى السعودي الذي وصلت له العديد من الاصابات التي سببها تدوين مليشيا الدعم السريع . التيار

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