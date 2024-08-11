كشفت مواقع مصرية عن أن مواطن سوداني يقيم بالقاهرة حاول الانتحار داخل إحدى محطات “المترو” بالقاهرة.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد أكدت عدد من المواقع المصرية, أن مأمور قسم شرطة الجيزة بمديرية أمن الجيزة تلقى بلاغا يوم السبت من الخدمات العينة بمحطة مترو الأنفاق يفيد بتصادم قطار بشخص داخل المحطة.
وانتقل رجال المباحث إلى محل البلاغ، وتبين بالفحص المبدئي أن سودانيًا أقدم على التخلص من حياته قفزًا تحت عجلات قطار المترو مما أسفر عن إصابته ونقله إلى مستشفى أم المصريين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مواطن سوداني يحاول الانتحار داخل إحدى محطات “المترو” بالقاهرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.