أكملت الإدارة العامة للجوازات والهجرة عملية طباعة وإرسال جوازات السفر إلى سفارة جمهورية السودان في مسقط. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة لتلبية احتياجات المواطنين السودانيين المقيمين بسلطنة عمان ،تشمل الجوازات المرسلة تلك الخاصة بالمواطنين الذين أكملوا إجراءاتهم حتى تاريخ 4 أغسطس 2024.
تدعو الإدارة العامة للجوازات والهجرة جميع المواطنين المعنيين بالتوجه إلى السفارة في مسقط لاستلام جوازاتهم. وتؤكد الإدارة حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات لجميع المواطنين السودانيين في الخارج.
أخبار الخليج 365
كانت هذه تفاصيل خبر وصول دفعة جديدة من الجوازات الى سفارة السودان في مسقط لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.