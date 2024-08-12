وصول دفعة جديدة من الجوازات الى سفارة السودان في مسقط

أكملت الإدارة العامة للجوازات والهجرة عملية طباعة وإرسال جوازات السفر إلى سفارة جمهورية السودان في مسقط. وتأتي هذه الخطوة ضمن جهود الإدارة لتلبية احتياجات المواطنين السودانيين المقيمين بسلطنة عمان ،تشمل الجوازات المرسلة تلك الخاصة بالمواطنين الذين أكملوا إجراءاتهم حتى تاريخ 4 أغسطس 2024.

تدعو الإدارة العامة للجوازات والهجرة جميع المواطنين المعنيين بالتوجه إلى السفارة في مسقط لاستلام جوازاتهم. وتؤكد الإدارة حرصها على تقديم أفضل الخدمات وتسهيل الإجراءات لجميع المواطنين السودانيين في الخارج.

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