المواصفات: مكتب أم درمان يواصل جهوده الرقابية

كشفت الاستاذة سلافة عبد العزيز مدير مكتب وحدة أم درمان أن المكتب وفي إطار عمل التفتيش الخدمي و القياس والمعايرة للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قام بتفتيش عدد (310) محلاً تجارياً بالاحياء والأسواق بمنطقة كرري خلال شهري يونيو ويوليو. حيث أسفرت عمليات التفتيش عن ضبط وحجز عدد كبير من السلع منتهية الصلاحية والفاسدة والتالفة ، بالإضافة لمعايرة (301) ميزاناً و(5) طلمبات و(6) شاحنات وقود باوزر ومستودعاً للغاز وذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات ذات الصلة. سونا

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