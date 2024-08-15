بيان لمجلس السيادة حول تلقي البرهان مكالمة هاتفية من بلينكن

اصدر مجلس السيادة الانتقالي بيانا اليوم حول تلقي رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان محادثة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكانت متعلقة بمحادثات جنيف.

وأوضح رئيس مجلس السيادة أن الموقف السوداني الثابت متمثل في التمسك بتنفيذ إتفاق إعلان جدة حسب الرؤية التي تم تقديمها لأطراف منبر جدة ، وليس هنالك مانع للجلوس مع المسهلين لمنبر جدة للنقاش معهم حول كيفية التنفيذ مع تأكيد الرفض لتوسعة قائمة المسهلين .

وفيما يلي تنشر (سونا) نص البيان:

*بيان صحفي*

15-8-2024

مساء 14 أغسطس 2024م تلقى رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن *عبدالفتاح البرهان* محادثة هاتفية من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن وكانت متعلقة بمحادثات جنيف.

أوضح رئيس مجلس السيادة أن الموقف السوداني الثابت متمثل في التمسك بتنفيذ إتفاق إعلان جدة حسب الرؤية التي تم تقديمها لأطراف منبر جدة ، وليس هنالك مانع للجلوس مع المسهلين لمنبر جدة للنقاش معهم حول كيفية التنفيذ مع تأكيد الرفض لتوسعة قائمة المسهلين.

سونا