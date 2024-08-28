شاهد بالصورة والفيديو.. بعد السيول التي اجتاحت المدينة.. مدير مستشفى طوكر يسبح من ميز الاطباء إلى المستشفى لمعاينة المرضى

انتزع مدير مستشفى طوكر, التي تقع في أقصى جنوب شرق السودان في ولاية البحر الأحمر إلى الجنوب من بورتسودان, إشادة جمهور مواقع التواصل الاجتماعي.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد نشر جمهور مواقع التواصل فيديو د.مدثر, ظهر من خلاله وهو يضحي من أجل ممتابعة المرضى بمستشفى طوكر, الذي يعمل كمدير له.
وأظهر الفيديو د.مدثر, وهو يسبح من ميز الاطباء إلى المستشفى لمعاينة المرضى, وسط اشادات كبيرة من قبل المتابعين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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