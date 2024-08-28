سايرين يلتقى وزير العدل المكلف

التقى اللواء شرطة (م) خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بمكتبه اليوم مولانا د/ معاوية عثمان محمد خير وزير العدل المكلف بحضور مولانا هويدا على وكيل الوزارة والفريق شرطة (طبيب) أميرة عباس محمد فضل مديرة الإدارة العامة للخدمات الصحية.

وأوضح وزير العدل فى تصريح (للمكتب الصحفى للشرطة) أن اللقاء بحث القضايا ذات الإهتمام المشترك على الصعيد الدولى والإقليمى والمتعلقة بإدانة جرائم وإنتهاكات المليشيا المتمردة مضيفا أنه تم مناقشة ملف الإتجار بالبشر بإعتباره من الملفات ذات الإهتمام الدولى والعالمى والتى تعتزم لجنة القضايا الدولية وضعها أمام الجهات العدلية والحقوقية الدولية.

وأشار سيادته الى إلتزام وزارة الداخلية بمعالجة قضايا المستشارين القانونيين وتذليل الصعاب التى تعيق قيامهم بمهامهم وواجباتهم وأختتم قوله بأن اللقاء جاء بناءً وفاعلا وأسهم بقدر كبير فى معالجة الكثير من الملفات والقضايا التى تهم الجانبين . سونا

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