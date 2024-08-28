الأمم المتحدة تحذر من تدهور النظم الإيكولوجية للمياه العذبة في نصف بلدان العالم

في نصف بلدان العالم، تتدهور النظم الإيكولوجية للمياه العذبة، بما في ذلك الأنهار والبحيرات والخزانات الجوفية.

كشف تقرير حديث للأمم المتحدة، تقلصت تدفقات الأنهار بشكل كبير، وتقلصت أو اختفت المسطحات المائية السطحية، وارتفعت مستويات التلوث، وفشلت جهود إدارة المياه. وتوضح 3 تقارير أصدرتها اليوم لجنة الأمم المتحدة للمياه وبرنامج الأمم المتحدة للبيئة، والتي تتبع التقدم المحرز في مجال موارد المياه العذبة العالمية، هذه الاتجاهات المزعجة.

وتشكل التقارير جزءاً من سلسلة ثلاثية تقيم التقدم المحرز نحو تحقيق هدف التنمية المستدامة “المياه النظيفة والصرف الصحي للجميع” (الهدف 6 من أهداف التنمية المستدامة)، مع التركيز على حماية واستعادة مصادر المياه العذبة. وبالاعتماد على بيانات أكثر شمولاً من أي وقت مضى، تؤكد النتائج على الحاجة الملحة لتعزيز الدعم للدول الأعضاء من خلال استراتيجية الأمم المتحدة على نطاق المنظومة للمياه والصرف الصحي وخطة التنفيذ التعاونية المقبلة، وفقاً لما نقلته مجلة “CEO World”، واطلعت عليه “العربية Business”.

من جانبها، قالت رئيسة وحدة المياه العذبة والأراضي الرطبة في قسم النظم البيئية في برنامج الأمم المتحدة للبيئة، ديانا كوبانسكي: “إن كوكبنا يفقد بسرعة موارده الصحية من المياه العذبة، مع عواقب وخيمة على الأمن الغذائي، والقدرة على التكيف مع المناخ، والتنوع البيولوجي”.

تكشف التقارير أن حوالي 90 دولة، معظمها في إفريقيا وآسيا الوسطى وجنوب شرق آسيا، تكافح تدهور نظام بيئي واحد أو أكثر للمياه العذبة. وعلى النقيض من ذلك، شهدت مناطق مثل أوقيانوسيا بعض التحسن. وتشمل العوامل الرئيسية لهذا التدهور التلوث والسدود وتحويل الأراضي والإفراط في الاستخراج وتغير المناخ.

على مستوى العالم، انخفضت تدفقات الأنهار في 402 حوض – بزيادة 5 أضعاف منذ عام 2000 – بينما شهد عدد قليل فقط من الأحواض زيادة في التدفق. أدت الأنشطة البشرية، مثل تربية الأحياء المائية والزراعة، إلى خسائر كبيرة في أشجار المانغروف، وخاصة في جنوب شرق آسيا، مما يهدد المجتمعات الساحلية وموارد المياه العذبة بسبب الدور الحاسم الذي تلعبه أشجار المانغروف في ترشيح المياه وحجز الكربون. ومع ذلك، استقر المعدل الإجمالي لإزالة غابات المانغروف في العقد الماضي.

كما توثق التقارير انكماش أو فقدان البحيرات وغيرها من المسطحات المائية السطحية بالكامل في 364 حوضاً في جميع أنحاء العالم. تسببت المستويات العالية من الجسيمات والمغذيات، والتي ترجع إلى حد كبير إلى إزالة الأراضي والتوسع الحضري وبعض الأحداث الجوية، في ازدهار الطحالب وظروف نقص الأكسجين في العديد من البحيرات الكبيرة. وعلى الرغم من هذه التحديات، ساهم بناء الخزانات في تحقيق مكاسب صافية عالمية في المسطحات المائية الدائمة، وخاصة في أميركا الشمالية وأوروبا وآسيا.

تتمثل إحدى القضايا الحرجة التي سلطت عليها التقارير في التفاوت الصارخ في مراقبة جودة المياه. يمثل النصف الأفقر من العالم أقل من 3% من بيانات جودة المياه العالمية، مع 4500 قياس فقط لجودة البحيرة من أصل ما يقرب من 250.000 على مستوى العالم. ويشكل هذا الافتقار إلى البيانات خطراً كبيراً، حيث بحلول عام 2030، قد يعيش أكثر من نصف سكان العالم في بلدان لا تتوفر فيها بيانات كافية عن جودة المياه لاتخاذ قرارات إدارية مستنيرة تتعلق بالجفاف والفيضانات والتلوث.

في المناطق التي تتوفر فيها البيانات، كان هناك انخفاض مستمر في جودة المياه العذبة منذ عام 2017. وفي المناطق التي تفتقر إلى البيانات، فإن التوقعات مثيرة للقلق بنفس القدر. يوصي مؤلفو التقرير بتوسيع برامج الرصد الممولة من الحكومة، ودمج العلوم المدنية، واستكشاف مراقبة الأرض القائمة على الأقمار الصناعية لسد فجوة البيانات.

إن تحقيق الاستخدام المستدام للمياه بحلول عام 2030 يتطلب تنفيذ الإدارة المتكاملة للموارد المائية (IWRM) عبر جميع القطاعات والحدود. ومع ذلك، تشير التقارير إلى أن 47 دولة فقط حققت الإدارة المتكاملة للموارد المائية بالكامل أو تقريباً، في حين تحتاج 63 دولة إلى تسريع التنفيذ، و73 دولة لديها قدرات محدودة فقط. وبالوتيرة الحالية، قد لا تتحقق الإدارة المستدامة للمياه العالمية حتى عام 2049، مما يترك ما لا يقل عن 3.3 مليار شخص في أكثر من 100 دولة مع أطر حوكمة غير كافية لإدارة الطلبات المتنافسة على المياه بحلول عام 2030.

تقترح التقارير حلولاً مثل فتح التمويل من خلال آليات جمع الإيرادات واسترداد التكاليف، والاستثمار في البنية الأساسية والإدارة، وتعزيز العمل المنسق، وتعزيز القدرات المؤسسية، وتحسين شبكات الرصد.

العربية نت