الصحة العالمية: (100) هجوم على المستشفيات منذ بدء الحرب في السودان

أعلنت منظمة الصحة العالمية أنها وثقت لأكثر من 100 هجوم على مرافق الرعاية الطبية و الصحية منذ اندلاع الحرب في السودان.

وقالت منظمة الصحة العالمية، في بيان، إن عدد الهجمات على المرافق الصحية في السودان منذ اندلاع الحرب تجاوز 100 هجوم، و أوضحت أن 75 هجومًا نُفذ على المرافق الصحية من بين الـ 100 هجوم التي جرى التحقق منها، وأثرت على 45 عاملًا صحيًا، فضلاً عن الإبلاغ عن هجمات على سيارات الإسعاف والإمدادات الطبية والمستودعات، ونوهت إلى إن المرضى تأثروا بشكل مباشر في 29 حادثة.

يذكر أنه قبل اندلاع النزاع كانت تعمل قرابة 300 مستشفى عام و6.500 منشأة للرعاية الصحية الأولية؛ حيث توقف عمل ما يصل إلى 80% من المرافق في مناطق النزاع النشطة، وتوقف نحو 45% من المرافق في المناطق الأخرى.

وذكرت منظمة الصحة أن عدد الهجمات على المرافق الصحية ربما يكون أعلى بكثير مما يمكن التحقق منه حاليًا، كما أن العنف المستمر يعوق قدرتنا على التحقق بشكل مستقل من الهجمات والضحايا.

وقالت المدير الإقليمي لشرق المتوسط في منظمة الصحة العالمية، حنان بلخي: “لكل هجوم تكلفة بشرية يتحملها المجتمع بأكمله و في أوقات العنف الشديد، يصبح من الأهمية بمكان أن يكون لدينا نظام صحي فعال، ولكن بدلاً من ذلك، نرى مقدمي الرعاية للفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع ــ مستهدفين، رغم التزامهم الملهم بتقديم الخدمة”.

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