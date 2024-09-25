تمديد الفترة الانتقالية فى جنوب السودان عامين

جنوب السودان

قررت حكومة جنوب السودان، تمديد الفترة الانتقالية، وإرجاء الانتخابات الرئاسية لمدة عامين، والتي كان من المقرر إجراءها ديسمبر المقبل، وكانت جوبا قد أعلنت أن سبب التأجيل، هو إتاحة الوقت اللازم لاستكمال عمليات مثل التعداد السكاني وصياغة دستور دائم وتسجيل الأحزاب السياسية، على أن يتم عقد الانتخابات 22 ديسمبر 2026.

قرار جنوب السودان بإرجاء الانتخابات الرئاسية، أثار ردود فعل متباينة، ما بين التشديد على ضرورة اتخاذ خطوات ملموسة لإجراء الانتخابات، وبين ترحيب بالتوافق الجنوب السوداني على القرار، إذ أعلن وزير شئون مجلس الوزراء، مارتن إيليا لومورو، إن التمديد جاء بعد توصيات من المؤسسات الانتخابية وقطاع الأمن، وفقا لموقع الحرة.

اتفاق السلام، أو”الاتفاق المنشط لحل النزاع في جمهورية جنوب السودان، في سبتمبر 2018، كان بمثابة محاولة لقمع الصراع العنيف في جنوب السودان، ودخل في “فترة انتقالية”، وكان الاتفاق على أن يتم إجراء انتخابات رئاسية في ديسمبر 2024 قبل أن يتم تأجيلها عامين، وتم التوصل إلى الاتفاق بوساطة الهيئة الحكومية الدولية المعنية بالتنمية “إيجاد”، والتي وعدت بأن تراقب إجراءات تنفيذ اتفاق السلام عن كثب.

الاتحاد الإفريقي يجدد دعوته لاتخاذ خطوات ملموسة لإجراء انتخابات شفافة

ومن جهته جدد موسى فكي محمد، رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي، دعوته إلى اتخاذ خطوات ملموسة لتنفيذ الاتفاق المتجدد لحل النزاع في جنوب السودان بالكامل، وحث جميع أصحاب المصلحة على العمل من أجل تحقيق الحق المشروع الذي طال انتظاره وتطلعات جميع مواطني جنوب السودان لإجراء انتخابات شفافة وموثوقة، وبالتالي تعزيز النظام الديمقراطي الدستوري والحكم الشامل.

وأكد رئيس مفوضية الاتحاد الإفريقى، التزام الاتحاد الأفريقي القوي وتضامنه مع حكومة وشعب جنوب السودان نحو إكمال الانتقال السياسي بنجاح وما بعده، وحث المجتمع الدولي على مواصلة تقديم المساعدة لجنوب السودان، في بيان رسمي.

اليوم السابع