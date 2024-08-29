الجيش السوداني تفقد رئيس لجنة الطوارئ والإصابات بالفرقة السادسة مشاة ومدير المؤسسة التعاونية الوطنية الجرحي ومصابي حرب الكرامة من المواطنين والقوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين وسط روح معنوية عالية – الفاشر – ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤م. إعلام القوات المسلحة السودانية

كانت هذه تفاصيل خبر رئيس لجنة الطوارئ والإصابات بالفرقة السادسة مشاة ومدير المؤسسة التعاونية الوطنية يتفقدون الجرحي ومصابي حرب الكرامة – فيديو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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