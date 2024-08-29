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رئيس لجنة الطوارئ والإصابات بالفرقة السادسة مشاة ومدير المؤسسة التعاونية الوطنية يتفقدون الجرحي ومصابي حرب الكرامة – فيديو

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اسماء عثمان 0 تبليغ

الجيش السوداني

تفقد رئيس لجنة الطوارئ والإصابات بالفرقة السادسة مشاة ومدير المؤسسة التعاونية الوطنية الجرحي ومصابي حرب الكرامة من المواطنين والقوات المسلحة والقوات المشتركة والقوات النظامية الأخرى والمستنفرين وسط روح معنوية عالية – الفاشر – ٢٨ أغسطس ٢٠٢٤م.

إعلام القوات المسلحة السودانية

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أحمد أبراهيم

أحمد أبراهيم

صحفي وكاتب مقالات محترف في الاقسام السياسية والفنية خريج كلية الاعلام جامعة طنطا واقوم بدراسة تمهيدي ماجستير اعلام

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