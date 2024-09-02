مدير عام الشرطة يتراس اجتماع المجلس الاعلي لادارة انظمة وقواعد بيانات الشرطة التقنية

ترأس الفريق أول شرطة(حقوقي) خالد حسان محي الدين المدير العام لقوات الشرطة الأحد الإجتماع الثالث للمجلس الأعلى لإدارة أنظمة وقواعد وبيانات الشرطة بحضور الفريق شرطة محمد إبراهيم عوض الله نائب المدير العام المفتش العام والفريق شرطة عبدالمنعم محمد عبدالقيوم رئيس هيئة الشئؤن المالية ومدراء الإدارات المتخصصة ومدير شركة تطوير النظم (سى-دى -اس) وقد ناقش الإجتماع أهمية تطوير أنظمة الشرطة المختلفة الخاصة بتجويد تطوير تقديم خدماتها للمواطنين في مجالات الجوازات والهجرة والسجل المدني والأدلة الجنائية كما إستعرض الإجتماع كيفية تحديث الأنظمة وتطويرها بجانب تشغيل نظام البصمة المدنية جدير بالذكر أن الإجتماع تطرق أيضا الي أهمية وجود نظام إتصالات بديل للشرطة وتفيد متابعات (المكتب الصحفى للشرطة) أن الإجتماع خرج بقرارات من شأنها الدفع بأعمال الشرطة وخدماتها المتعلقة بالأنظمة بهدف تطويرها وتجويدها بصورة تلبى حاجة المواطنين . المكتب الصحفي للشرطة

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