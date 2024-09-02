مبارك الفاضل: نصحت الفريق البرهان بالاستعانة بعدد من القادة العسكريين المخضرمين ليعاونوه

قال مبارك الفاضل بأنني نصحت الفريق البرهان بالاستعانة بعدد من القادة العسكريين المخضرمين ليعاونوه في إدارة الحرب وتأمين وحدة الجيش، لكنه للأسف لم يفعل. الجزيرة – السودان

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