افتتاح مركز انتاج الجواز الالكتروني بمدينة عطبرة بطاقة 7000 جواز يومياً

افتتح الفريق أول شرطة (حقوقى) خالد حسان محي الدين مدير عام قوات الشرطة والسيد محمد البدوي والي نهر النيل المكلف صباح اليوم مركز إنتاج الجواز الإلكتروني- عطبرة بطاقة انتاجية 7000 جواز في اليوم.

وكان على رأس الوفد رفقة السيد مدير عام قوات الشرطة السيد رئيس هيئة الشئون المالية والسيد رئيس هيئة التدريب (رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى المكلف) والسيد مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والسيد مدير السجل المدنى والسيد مدير الصندوق الإجتماعى وكان فى إستقبالهم السيد والى ولاية نهر النيل دكتور محمد البدوى عبدالماجد أبوقرون وأعضاء لجنة أمن الولاية وبأمانة حكومة الولاية رحب السيد والى الولاية بالسيد مدير عام قوات الشرطة والوفد المرافق له فى هذه الزيارة التاريخية التى تم من خلالها إفتتاح عدد من المنشآت الشرطية على رأسها مركز انتاج الجواز الالكتروني – عطبرة ، حيث قام الوفد بتفقد جميع أقسام المركز مشيدين بالجهود الكبيرة التي بذلت وأثمرت في هذا الصرح مع التأكيد على أهمية تسهيل الإجراءات للمواطنين.

وفي 30 اغسطس 2024م تم تدشين مركز انتاج الجواز الالكتروني في مدينة بورتسودان حيث اسهم في انتاج ما يفوق الـمليون واربعمائة الف جواز سفر عقب اندلاع الحرب.

كما قامت الإدارة العامة للجوازات والهجرة بتحديث الأنظمة وتطويرها لمواكبة المرحلة الحالية والمستقبلية، حيث تم إطلاق عدة أنظمة شملت نظام الحجز الإلكتروني والاستعلامات لتسهيل المعاملات ومنظومة شؤون الأجانب الجديدة التي تساهم في ضبط الوجود الاجنبي في السودان.



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