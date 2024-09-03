بدءأعمال المؤتمرالوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصينى الافريقي ببكين

بدأت اليوم ببكين عاصمة جمهورية الصين الشعبية أولى جلسات المؤتمر الوزاري التاسع لمنتدى التعاون الصينى الأفريقي بمشاركة السودان، ويشارك د. جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي والسيد حسين عوض علي وزير الخارجية المكلف ضمن وزراء المالية والخارجية الأفارقة والصينيين في المؤتمر الوزاري الذي يعنى بالتحضير لأعمال قمة منتدى التعاون الصيني الأفريقي التي تنعقد ببكين في السادس من سبتمبر الجاري. سونا

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