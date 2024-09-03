برشلونة يتعاقد مع هداف الزمالك

أعلن نادي دريمز الغاني، رسميا في ساعات مبكرة من الثلاثاء، رحيل لاعبه الصاعد عبد العزيز عيسى إلى برشلونة الإسباني.

وتابع برشلونة اللاعب (18 عاما) الذي تألق بشكل لافت في الموسم الماضي، وتحديدا ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، حيث قاد دريمز للوصول إلى نصف نهائي البطولة قبل الخروج أمام الزمالك المصري.وسجل عيسى الجناح الموهوب 4 أهداف في الكونفدرالية الإفريقية الموسم الماضي، ولفت الأنظار بشدة إليه بمهاراته الرائعة.وقدم الجناح المثير 17 مساهمة تهديفية (7 أهداف و10 تمريرات حاسمة) في الدوري الغاني الممتاز الموسم الماضي.

وارتبط اسم عبد العزيز عيسى بالانتقال إلى نادي الزمالك، عقب تألقه في مواجهة الفريقين في نصف النهائي.

وخرجت تصريحات وقتها لمدرب دريمز عبد الكريم زينو، يؤكد أن الزمالك أبدى اهتماما بضم اللاعب.

ومن المقرر أن يلتحق دريمز بأكاديمية نادي برشلونة لتجهيزه للتصعيد للفريق الأول حال تألقه مع فريق الشباب.

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