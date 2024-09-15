جبريل : الإتفاقيات مع الصين سيكون لها مردود ايجابي

جبريل ابراهيم

قال دكتور جبريل إبراهيم وزير المالية والتخطيط الاقتصادي، إن الإتفاقيات ااتي وقعها السودان مع الصين على هامش مشاركة رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان في منتدى التعاون الصيني الافريقي ببكين، سيكون لها مردود ايجابي في المستقبل القريب .

وكشف عن تعطيل قوى الحرية والتغيير المجلس المركزي للعلاقات السودانية الصينية بصورة غير لائقه فترة وجودها في الحكم ، مشيرا إلى أن الدولة الآن تداركت الامر واستطاعت أن تعيد العلاقات عبر مجموعة من الزيارات التي تمت على مستويات متعددة . وأضاف جبريل خلال حديثه لبرنامج مؤتمر اذاعي اليوم ان الزيارات الدبلوماسية بين البلدين توجت بزيارة وفد السودان الأخيرة برئاسة البرهان للمشاركة في المنتدى الصيني الأفريقي .

وقال ان الزيارة حققت على هامش المنتدى فتح كبير للسودان وتم الوصول إلى إتفاقيات ثنائية كبيرة في عدد من المجالات الاقتصادية وُقِعت وسيكون لها مردود إيجابي واضح في المستقبل القريب . وزاد “جلسنا مع أهم الشركات التي تمثل مفاتيح العلاقات الاقتصادية مع الصين” مشيرا إلى الوصول مع هذه الشركات إلى تفاهمات بناءة. وقال ان الوفد وقع على إتفاق إنضمام السودان لمبادرة الرئيس الصيني شي جينغ بينغ للتنمية الدولية ، والاتفاق مع الوكالة الصينية للتعاون الإنمائي لإعادة فتح مكتبها في بورتسودان قريبا.

وكشف جبريل عن اجتماعات تم فيها مناقشة الديون الصينية على السودان والتفاهم حول كيفية معالجة الأزمة باستثمارات جديدة ، مشيرا إلى تقدير وتفهم الجانب الصيني لظرف الحرب ، منوها إلى أن شركة cnpc هي صاحبة النسبة الأكبر من الديون .

سونا