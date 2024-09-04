دائرة مرور ولاية الخرطوم تباشر مهامهما من مكاتبها بمحلية كررى – صور

تمكنت دائرة مرور ولاية الخرطوم من تشغيل كافة مواقع تقديم الخدمات المرورية حيث تم تأهيل وصيانة ( قسم شرطة مرور كرري – مركز ترخيص الثوره – مركز الفحص الالي ) عقب الدمار الكبير الذي طالها من قبل مليشيا الدعم السريع

من جانبه اكد الفريق شرطة / أمير عبد المنعم فضل مدير شرطة ولاية الخرطوم.

إنسياب جميع الخدمات الأمنية والجنائية بالولاية نسبة للإستقرار الكبير الذى تشهده محليتى كرري وأمدرمان والذى إنعكس بصورة واضحة على حياة المواطنين وأشاد بالجهود والتنسيق الكبير بين الأجهزة الامنية والعسكرية المختلفة وسلطات حكومة الولاية والمحليات فى تحقيق الأمن والإستقرار.

وفى تصريح (للمكتب الصحفى ) أوضح اللواء شرطة / أحمد على الخليفة مدير دائرة مرور ولاية الخرطوم أن تاهيل وصيانة الأقسام ومراكز الترخيص المرورية ياتى ضمن خطة دائرة مرور الولاية للإستمرار فى تقديم الخدمات المرورية للمواطنين من خلال الإنتشار وتوسيع الرقعة الجغرافية المرورية لإستفادة اكبر عدد من المواطنين مضيفا أن شرطة المرور بالولاية تباشر مهامها بصورة طبيعية فى ضبط الحركة المرورية ومراقبة حركة السير عبر أفراد شرطة المرور المنتشرين بكافة الطرق والتقاطعات.

المكتب الصحفي للشرطة