البرهان يوجه بإنشاء مراكز لمعالجة الناجيات من العنف والإنتهاكات

وجه رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان ولاة الولايات بإنشاء مراكز لتقديم الخدمات الإجتماعية والصحية والإقتصادية لمعالجة الأضرار التي لحقت بالناجيات من العنف والإنتهاكات ،على يد مليشيا الدعم السريع الإرهابية المتمردة، وتقديم الدعم اللازم لهن وحمايتهن.

ووجه سيادته وزارات ديوان الحكم الإتحادي والرعاية الإجتماعية ومفوضية العون الإنساني، بتكثيف العمل والتنسيق والتعاون مع المنظمات ذات الصلة ، لإنفاذ هذه التوجيهات. وذلك لمعالجة الآثار الصحية والنفسية والإجتماعية الواقعة على الناجيات من العنف والإنتهاكات سونا

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