نشر الناشط السوداني الشهير صلاح سندالة, مقطع فيديو عبر إحدى حساباته المتابعة على مواقع التواصل الاجتماعي. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين, فقد سخر الناشط المثير للجدل من شائعة القبض عليه وترحيله لمدينة بورتسودان. https://www.facebook.com/reel/1446631252555941 كما عبر سندالة, المعروف عنه مناصرته لقوات الدعم السريع, وبسخرية كبيرة عن رغبته في الزواج من الفنانة الشهيرة ندى القلعة قائلاً: (دي حقتي أنا أبعدوا منها), وتغنى باسمها بطريقته الشهيرة (ندويتي يا ندويتي). الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. دي حقتي أنا أبعدوا منها.. الناشط صلاح سندالة يعلن رغبته في الزواج من الفنانة ندى القلعة ويتغني باسمها (ندويتي يا ندويتي) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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