رئيس مجلس السيادة يزور مقر السفارة السودانية ببكين

قام رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبدالفتاح البرهان بزيارة لمقر السفارة السودانية بالعاصمة الصينية بكين، يرافقه وزراء المالية والتخطيط الإقتصادي والطاقة والنفط والخارجية، والوفد المرافق له. وكان في إستقباله بمقر السفارة، السفير عمر صديق سفير السودان لدى الصين وطاقم وأعضاء البعثة السودانية المعتمدة ببكين. وأشاد رئيس مجلس السيادة بدور السفارة في تطوير وترقية العلاقات الثنائية بين البلدين ورعايتها لمصالح السودان ومتابعة قضايا السودانيين في الصين ومعالجة مشاكلهم مشيرا إلى العلاقات الراسخة التي تربط بين السودان والصين والتي إمتدت لأكثر من ٦٥ عاما . داعياً لبذل المزيد من الجهد للمحافظة على المستوى المتطور بين البلدين. وقال ان هذا الصرح يمثل تجسيدا لمتانة العلاقات السودانية الصينية التي تميزت بالعطاء والإحترام المتبادل مشيدا بكل العاملين الذين تعاقبوا على العمل في السفارة السودانية ببكين والذين أسهموا في تمتين وتأطير هذه العلاقة. وفي ختام الزيارة قام رئيس مجلس السيادة بتكريم العاملين من الطاقم المحلي تقديراً لإسهاماتهم وجهودهم في ترقية وتطوير العمل بالسفارة. سونا

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