شاهد بالفيديو.. في مفاجأة من العيار الثقيل.. قائد الدعم السريع “حميدتي” يطلب الزواج من حسناء الفن “مونيكا” ويعرض عليها أموال طائلة وكميات من الذهب والفنانة تكشف التفاصيل كاملة

فجرت الفنانة السودانية الشهيرة مونيكا روبرت, مفاجأة من العيار الثقيل وذلك خلال استضافة في بث مباشر عبر تطبيق “تيك توك” الشهير.

وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, فقد كشف الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني, عن تلقيها عرض جاد للزواج من قائد قوات الدعم السريع محمد حمدان دقلو “حميدتي”.

وأكدت “مونيكا”, في حديثها للناشط “أبو رهف”, أن عرض “حميدتي”, وصلها من إحدى جاراته بحي جبرة بالخرطوم الذي كان يسكن فيه.

وقالت بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين, أن هذا الحديث كان قبل الحرب وأن السيدة التي نقلت لها رغبة قائد الدعم السريع, في الزواج منها منحتها رقم هاتفه الشخصي للتواصل الجاد معه.

كما أكدت أنها كانت ستحصل على أموال طائلة وكميات من الذهب حال موافقتها على عرض الزواج من “حميدتي” كما أخبرتها المرأة.

وذكرت الفنانة الحسناء أنها رفضت العرض لأسباب كثيرة منها عدم تقبل أهلها لهذا الزواج إضافة إلى أنها ترى قائد الدعم السريع رجل جاهل غير متعلم, وعدم رغبتها في الزواج من رجل سياسي.

وأضافت مونيكا, بحسب ما نقل عنها محرر موقع النيلين, أنها غادرت البلاد بعد تلقيها هذا العرض مباشرة خوفاً على نفسها وبناتها خصوصاً وأنها تعرضت لتهديدات ومضايقات في الشارع من الذين يتبعون لقائد الدعم السريع.

وأكدت المطربة المعروفة أنها توجهت مباشرة للقاهرة واستقرت فيها, وذكرت في ختام حديثها أنها تدعم الجيش بقوة في حربه ضد قوات الدعم السريع.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)