مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي في تصريحات جديدة :
اصدرنا مليون وثلاثمائة ألف جواز بعد الحرب و نصدر سبعة ألف جواز يومياً و هذا رقم كبير كما نخطط لأن يكون زمن استلام الجواز 48 ساعة فقط.
و أضاف : نقر بوجود السماسرة و السمسرة في عمل الجوازات و نعاني من ذلك و نبذل جهودا كبيرة لمنعها كما أن تشغيل مصنع جوازات عطبرة سيسهم اسهاما كبيرا في محاربة سماسرة الجوازات وتقليل الازدحام والضغط علي جوازات البحر الاحمر
منوها : يمكن لمن يريد تجديد جوازه البقاء في مكانه والقيام بكافة المعاملات إلكترونيا وسيصله جوازه في المنطقة التي يسكن فيها.
السودان الجديد
كانت هذه تفاصيل خبر مدير الجوازات : نخطط لأن يكون زمن الاستلام 48 ساعة فقط و نقر بوجود سماسرة عمل الجواز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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