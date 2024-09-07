مدير الجوازات : نخطط لأن يكون زمن الاستلام 48 ساعة فقط و نقر بوجود سماسرة عمل الجواز

مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة اللواء شرطة حقوقي عثمان محمد الحسن دينكاوي في تصريحات جديدة :

اصدرنا مليون وثلاثمائة ألف جواز بعد الحرب و نصدر سبعة ألف جواز يومياً و هذا رقم كبير كما نخطط لأن يكون زمن استلام الجواز 48 ساعة فقط.

و أضاف : نقر بوجود السماسرة و السمسرة في عمل الجوازات و نعاني من ذلك و نبذل جهودا كبيرة لمنعها كما أن تشغيل مصنع جوازات عطبرة سيسهم اسهاما كبيرا في محاربة سماسرة الجوازات وتقليل الازدحام والضغط علي جوازات البحر الاحمر

منوها : يمكن لمن يريد تجديد جوازه البقاء في مكانه والقيام بكافة المعاملات إلكترونيا وسيصله جوازه في المنطقة التي يسكن فيها.

السودان الجديد