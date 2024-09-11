تحليل يكشف: كم يحتاج “الدون” من الوقت للوصول الـ1000 هدف؟

بعدما أصبح أول لاعب يسجل 900 هدف.. هل يستطيع كريستيانو رونالدو الوصول إلى 1000 هدف؟ ” وما المدة المتوقعة التي سيستغرقها كريستيانو للوصول إلى هذا الإنجاز.. وقد ينتهي الأمر بنهاية مناسبة.

معظم لاعبي كرة القدم سوف ينظرون إليك بعين الريبة، لو عرضت عليهم تسجيل 90 هدفًا على مدار مسيرتهم الكروية، ولكن بالنسبة لكريستيانو رونالدو فإن تسجيل 900 هدف وهو رقم قياسي ليس كافيًا على الإطلاق.

في حديثه مع زميله السابق ريو فرديناند قبل أيام قليلة من تسجيله الهدف التاريخي في مرمى كرواتيا الأسبوع الماضي، قال أيقونة البرتغال: لدي تحدي هو الوصول إلى 1000 هدف”.

منذ بلوغه 39 عامًا في فبراير الماضي، سجل رونالدو 28 هدفًا، بما في ذلك هدفان في الأيام الأربعة الأخيرة، ما يدل على أن نجم ريال مدريد السابق لا يُظهر أي علامات على التراجع.

لكن الرغبة والحصول على المال أمران مختلفان تمامًا – حتى بالنسبة لأعظم لاعب كرة قدم على الإطلاق – وقد يكون الوصول إلى أربعة أرقام إنجازًا يتجاوز قدراته.

ولكن صحيفة “ميل سبورت” البريطانية ارادت أن تعيش معه الحلم الطموح، وبحثت في ما قد يحتاجه رونالدو لتحقيق هدفه التالي المذهل، ومن أين قد تأتي الأهداف الـ99 المتبقية للوصول إلى الهدف رقم 1000.

ربما أضاء “كريستيانو” الساحة الدولية بتسجيله الهدف 900 الأسبوع الماضي، لكن إذا كان عليه أن يسجل الآلف هدف، فسيتعين عليه أن يسجل الكثير لناديه النصر.

وبعد انتقاله إلى النادي السعودي في يناير 2023، سجل رونالدو 62 هدفًا في 68 مباراة، لكن عقده ينتهي في الصيف المقبل.

وإذا افترضنا أن رونالدو سيظل لائقًا بدنيًا خلال الفترة المتبقية من فترة وجوده في النادي، وهو ما يتميز به البرتغالي، فقد يشارك في 32 مباراة بالدوري وما يصل إلى 29 مباراة في مسابقات مختلفة.

وإذا لعب النصر، على سبيل المثال، 15 مباراة “نصف” مباريات البطولة، فإن رونالدو سيأمل في الظهور في 47 مباراة قبل رحيله المحتمل في يونيو القادم.

وبالاستمرار في معدل تسجيله الحالي مع الفريق السعودي، فإنه قد يضمن 43 هدفًا آخر بحلول ذلك الوقت، على الرغم من أن هذا قد يختلف بشكل كبير مع أي إصابات قد تحدث أو سلسلة من الخروج المبكر من الكؤوس.

وهذا يعني أن الأيقونة ستبلغ عامها 944 بحلول شهر يونيو القادم. ولكن ماذا عن البرتغال؟

سجل اللاعب البالغ من العمر 39 عامًا 80 هدفًا دوليًا منذ أن كان في الثلاثين من عمره، وهو رقم أكبر مما سجله هداف البرازيل التاريخي نيمار في مسيرته الدولية.

سيلعب المنتخب الوطني أربع مباريات في دوري الأمم الأوروبية بحلول الصيف المقبل، مع جدولة مباراتين أخريين إذا تقدموا إلى النهائيات، ومع تسجيل رونالدو هدفين في آخر ست مباريات، دعونا نضيف هدفين آخرين.

إذا ظل اللاعب عالقًا عند الرقم 946 في الصيف المقبل، بينما ربما يبحث عن ناد جديد، فسوف يحتاج إلى 54 رقما آخر ليضع نفسه مرة أخرى في سجل الأرقام القياسية.

ربما يكون المهاجم قد سجل 44 هدفًا في موسم 2023-2024 لكنه لم يتجاوز 50 هدفًا في موسم واحد منذ 2015-2016، مما يعني أنه من المحتمل أن يتعين عليه اللعب حتى كأس العالم 2026 لتسجيل كيلوجرام من الأهداف.

وبدا أن رونالدو يودع منتخب بلاده بحزن بعد خروجه من بطولة أوروبا 2024 بركلات الترجيح أمام فرنسا، لكن لن يفاجأ أحد إذا قاد الفريق في كندا أو المكسيك أو الولايات المتحدة بعد عامين.

في الواقع، من بين أبرز الداعمين له لتحطيم أعظم الأرقام القياسية في كرة القدم هو مدربه البرتغالي روبرتو مارتينيز.

وقال: “لا أعتقد أن أحدا يستطيع أن يقول إن كريستيانو لا يستطيع أن يفعل شيئا.. ما يفعله في كرة القدم أمر لا يصدق”.

“لكن بالنسبة لنا فإن الهدف جماعي، كريستيانو يستطيع المساعدة، الأمر لا يتعلق فقط بالأهداف.

“التمريرات الحاسمة مهمة للغاية، إذا تمكن من تقديم 100 تمريرة حاسمة، سأكون سعيدًا جدًا”.

وعندما سُئل كريستيانو عن إمكانية التأهل لكأس العالم بعد الفوز على كرواتيا يوم الخميس، بدا خجولاً كما كان متوقعاً.

وقال رونالدو: “فوز البرتغال ببطولة أوروبا يعادل الفوز بكأس العالم، لقد فزت بالفعل ببطولتين مع البرتغال وكنت أرغب في الفوز بهما بشدة”.

وأضاف رونالدو: “لا أشعر بالتحفيز من ذلك. أنا متحمس للاستمتاع بكرة القدم والأرقام القياسية تظهر بطريقة طبيعية”.

“أنا لا أطارد الأرقام القياسية، بل الأرقام القياسية هي التي تطاردني.”

حتى لو نجح رونالدو في الوصول إلى النهائي الذي يقام كل أربع سنوات، فإن طريقه إلى الوصول إلى الهدف رقم 1000 من المرجح أن ينحصر في اختياره للنادي الذي سيلعب معه بعد خروجه من النصر.

إذا استمر في دوري أقل تنافسية، فربما يكون أمام أسطورة البرتغال عشرة أو عشرين هدفًا فقط ليحرزها عندما يحين صيف عام 2026. وقد يكون هذا أكثر مما يستطيع طموحه مقاومته، وقد يتعثر المهاجم، إذا لزم الأمر، إلى أربعة أرقام.

العودة إلى إحدى الدوريات الأوروبية الكبرى، أو الإصابة في توقيت غير مناسب، قد تجعل رونالدو في حاجة إلى عشرات الضربات للوصول إلى الهدف عندما يبلغ 41 عاما.

وهناك طريقة أخرى للنظر إلى الأمر وهي تتبع عدد الأيام التي استغرقها لتسجيل كل مجموعة من 100 هدف.

اضطر رونالدو إلى الانتظار لمدة خمسة أعوام ونصف العام ليسجل هدفه رقم 100 – من ضربة جزاء ضد توتنهام في يناير 2008 – لكن الأمر استغرق 17 شهرًا فقط للاعب ريال مدريد آنذاك للانتقال من هدفه رقم 200 إلى هدفه رقم 300.

لقد مر حوالي 1008 أيام قبل أن يتمكن النجم البرتغالي من الاحتفال بالهدف900.

في حين أن أسرع مائة له ستجعله يصل إلى 1000 في 5 فبراير 2026 – عيد ميلاده الحادي والأربعين – إلا أن هذا الرقم قد تحقق في ذروته وحتى رونالدو سيقبل أن الصعوبة الاستمرار إلى هذا الوقت أنها أمنية صعبة جدًا لكنها ليست مستحيلة.

وفي الطرف الآخر من الميزان، إذا عادل سرعة قفزته الأخيرة، فسيحقق رقمًا قياسيًا في 9 يونيو 2027. ولكن، لتعقيد الأمور أكثر، تعثر طريقه إلى الوصول إلى 900 هدف إلى حد ما بسبب عودته المحبطة إلى مانشستر يونايتد حيث طرده في النهاية إريك تين هاج.

الحقيقة؟ كل هذا يتوقف على الإصابات والانتقالات، لكن هناك شيء واحد لا يمكنك انتقاده الافتقار إلى الرغبة في اللعب – وهو الأمر الذي ابتلي به العديد من لاعبي كرة القدم عندما وصلوا إلى المراحل الأخيرة من حياتهم المهنية.

ومع تركيز لاعب كرة القدم بشكل تدريجي على الحياة بعيدًا عن الملعب، بما في ذلك إطلاق قناة على يوتيوب تضم الآن 59 مليون مشترك، ربما يكون خروجه من الرياضة التي أضاءها لمدة 22 عامًا وشيكًا.

بوابة روز اليوسف