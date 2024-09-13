جنوب السودان .. القبض علي عدد من المتعاونين مع مليشيات التمرد في تهريب الوقود من بينهم صوماليون وأثيوبيون

• ضاعفت دولة جنوب السودان إجراءاتها المشددة ضد محاولات مليشيا التمرد السريع تهريب الوقود عبر المدن والمناطق الحدودية مع السودان ..
• نهار اليوم ألقت السلطات الأمنية بالجنوب القبض علي عدد من المتعاونين مع مليشيات التمرد في تهريب الوقود من بينهم صوماليون وأثيوبيون وتمت مصادرة الشاحنات و ناقلات الوقود وفرضت السلطات هناك قيوداً علي حركة بعض كبار التجار بجنوب السودان والذين تربطهم علاقات تجارية مع قيادات مليشية نافذة ..
• من جهةٍ أخري نقل مقربون من الرئيس سلفاكير تحذيره لكبار المسؤولين في دولة جنوب السودان من مغبة التدخل لفك الحظر علي تهريب الوقود لصالح التمرد داخل الأراضي السودانية أو إطلاق سراح الأجانب المقبوض عليهم بتهمة التعاون مع مليشيات التمرد السريع بالسودان ..
الكاتب/ عبدالماجد عبد الحميد
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