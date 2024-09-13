ابراهيم جابر يقف على دور اليونسيف في التعليم

وقف عضو مجلس السيادة مساعد القائد العام للقوات المسلحة الفريق مهندس بحري مستشار *ابراهيم جابر* لدى لقائه نائبة مدير منظمة اليونسيف بالسودان ماري لويس على دور المنظمة في دعم العملية التعليمية بالتنسيق مع وزارة التربية والتعليم وشركات الاتصالات. وذلك لتصميم برامج عبر الانترنت لضمان استمرار التعليم وتزويد التلاميذ بالمعرفة والمهارات المطلوبة. وتجيء هذه المجهودات لمواجهة ظروف الحرب على امل أن تفتح المدارس في وقت قريب. سونا

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