لقاء المبعوث الامريكي.. وقف إطلاق النار الشامل ودور القوى الخارجية الداعمة للحرب في السودان

التقينا المبعوث الأميركي للسودان السيد توم بيريلو ضمن وفد الكتلة الديمقراطية (بلص) في مدينة القاهرة ، تناقشنا حول قضايا متعددة بينها فتح المسارات والطرق لضمان وصول المساعدات الإنسانية لكل المواطنين في كل السودان سيما المحاصرين في جبال النوبة ودارفور ، كذلك قدم وفدنا عدد من الاسئلة والاستفسارات والأجوبة للقضايا المتعلقة بالحرب وبوقف إطلاق النار الشامل ودور القوى الخارجية الداعمة للحرب في السودان وغيرها من الموضوعات المتعلقة بالأزمة السياسية والأمنية في السودان، اتفقنا لمواصلة المشاورات حتى إنهاء الحرب والرجوع للعملية الانتقالية الشاملة في السودان. مبارك اردول

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