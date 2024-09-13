وزير الثقافة والاعلام يصل إلى سانت بطرسبيرغ للمشاركة في منتدى الثقافات المتحدة

وصل السيد وزير الثقافة والإعلام الدكتور جرهام عبد القادر إلى موسكو في طريقه إلى سانت بطرسبيرغ حيث تنعقد أعمال المنتدى الدولي العاشر للثقافات المتحدة . وكان في استقباله السيد محمد آدم الرشيد نائب رئيس البعثة السودانية لدى روسيا. وتوجه الوفد الى سانت بطرسبيرغ حيث وصل بسلام مطار بولكوفا. ويلتقي السيد الوزير بنظيرته الروسية Olga lyubmova اليوم في تمام الساعة الثانية عشر والنصف. سونا

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