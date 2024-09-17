مليشيا الدعم السريع تقصف الفاشر بأكثر من 50 راجمة اليوم

تنسيقية لجان المقاومة_الفاشر إن كنتم لا تعلمون

الفاشر لا زالت تُباد بقصف متعمد من قبل مليشيات الجنجويد بأكثر من 50 راجمة اليوم ، خلفت العشرات من الجرحي والشهداء ، وحديثكم عنها أضعف الإيمان فلا تزهد .

لكن نؤكد نحن هنا باقون و نقاوم ، ولا نستسلم حتي ننتهي ونمسح من السجل المدني بالكامل. الرحمة والمغفرة للشهداء والشفاء العاجل للجرحي والمصابين

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