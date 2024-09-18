أعلن الناطق الرسمي لوزارة الصحة ولاية الخرطوم، عن إصابة 12 مدنياً ووفاة (2) منهم وهي الحالات التي وصلت للمستشفيات حتى الآن جراء قصف المليشيا لمناطق متفرقة في كرري.
وأوضح أنّ 3 إصابات أتت من الإسكان 73 و3 إصابات من صابرين وبئر حماد والحارة (50)، ومن بين الوفيات حالة مجهولة الهوية والثانية لطفلة
وتم إسعاف الحالات بمستشفيات النو وسواعد والدسوقي، ولم يتسنَ للوزارة حصر الحالات التي لم تصل للمستشفيات.
يُذكر أنّ المليشيات تواصل القصف المُمهنج ضد المواطنين وتستهدف الأماكن المُكتظة بالسكان، حيث استهدفت سوق صابرين والأحياء المجاورة له وعمارة المحامين وموقف الفتح بسوق صابرين المكتظ بالمواطنين والمارة، وتم إغلاق السوق، كما وقع قصف متفرق في الحارات الغربية المواجهة لحارة الصحفيين، فيما أُصيب المبنى الإداري بمحطة مياه المنارة بعدد 2 دانة.
صحيفة السوداني
كانت هذه تفاصيل خبر استشهاد اثنين وإصابة (10) مدنيين جراء قصف المليشيا للأسواق والأحياء السكنية بأم درمان لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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