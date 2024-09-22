برشلونة يعوض سقوطه الأوروبي ويدهس فياريال

لامين يامال

واصل برشلونة بدايته المذهلة في بطولة الدوري الإسباني لكرة القدم هذا الموسم، عقب فوزه الكاسح 5 -1 على مضيفه فياريال، يوم الأحد، في المرحلة السادسة للمسابقة.

وعلى ملعب (لا سيراميكا)، افتتح النجم البولندي المخضرم روبرت ليفاندوفسكي التسجيل لبرشلونة في الدقيقة 20، وأحرز الهدف الثاني للضيوف في الدقيقة 35، ليتربع على قمة هدافي المسابقة هذا الموسم برصيد 6 أهداف.

وقلص أيوزي بيريز الفارق، عقب تسجيله هدفا لفياريال في الدقيقة 38، لكن بابلو توري، أضاف الهدف الثالث لبرشلونة في الدقيقة 58، فيما أضاع ليفاندوفسكي ركلة جزاء لأبناء كتالونيا في الدقيقة 67، ليهدر فرصة تسجيله ثلاثة أهداف (هاتريك) في المباراة.

وتكفل رافينيا بإحراز الهدفين الرابع والخامس لبرشلونة في الدقيقتين 75 و83 على الترتيب، ليتقدم الجناح البرازيلي لوصافة ترتيب هدافي البطولة برصيد 5 أهداف.

ويأتي هذا الفوز، ليبرهن نجوم برشلونة عن استعادة الفريق اتزانه عقب خسارته المفاجئة 1-3 أمام مضيفه موناكو الفرنسي، يوم الخميس الماضي ببطولة دوري أبطال أوروبا.

ورغم الفوز الكبير، فإن جماهير برشلونة أصيبت بخيبة أمل عقب الإصابة العنيفة التي تعرض لها الألماني مارك أندريه تير شتيغن، وتسببت في خروجه من ملعب المباراة، حيث تخشى فقدان الفريق لخدماته حتى نهاية الموسم.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد برشلونة، الذي فاز في جميع مبارياته الست الأولى بالمسابقة هذا الموسم، إلى 18 نقطة في الصدارة، محققا العلامة الكاملة حتى الآن، ومتفوقا بفارق 4 نقاط على غريمه التقليدي ريال مدريد، صاحب المركز الثاني.

في المقابل، تجمد رصيد فياريال، الذي تلقى خسارته الأولى في المسابقة حتى الآن، عند 11 نقطة في المركز الخامس.

العربية نت