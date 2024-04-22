تكنولوجيا: تسريب المواصفات الرئيسية لسلسلة Oppo Reno 12

كتب هذا الموضوع سلطان القحطاني - لقد تم تسريب المواصفات الرئيسية لسلسلة Oppo Reno 12، والتي من المتوقع أن تتميز بهواتف ذات شرائح Dimensity 8300 / 9200 Plus في شهر يونيو.

تستعد هواوي وHonor وVivo وOppo للمنافسة في قطاع الهواتف الذكية متوسطة المدى العليا حيث من المقرر أن تطلق أجهزة جديدة في هذا العام. ستشمل المعركة الرباعية سلسلة Nova 13، وسلسلة Honor 200، ومجموعة Vivo S19، وسلسلة Reno 12.

وفي شهر فبراير الماضي، كشف تسريب كبير عن المواصفات الرئيسية لـ Reno 12 و Reno 12 Pro. ومع ذلك، لم يذكر التسريب صراحة أسماء الشرائح التي تشغل هذه الهواتف الذكية.

وكشف تسريب جديد ظهر على Weibo بالأمس عن شرائح كلا الهاتفين الذكيين بالإضافة إلى بعض المواصفات الأخرى.

ووفقًا للمصدر، سيتم تشغيل سلسلة Reno 12 بواسطة شرائح Dimensity 8300 و Dimensity 9200 Plus. للتذكير، تم تشغيل الإصدارات الصينية من Reno 11 وReno 11 Pro بواسطة شرائح Dimensity 8200 وSnapdragon 8+ Gen 1.

ومن ثم، يبدو أن الشركة قد تقوم بتشغيل Reno 12 باستخدام Dimensity 8300، في حين قد يأتي Reno 12 Pro مزودًا بـ Dimensity 9200 Plus.

ويشير التسريب إلى أن شاشة Reno 12 ستدعم دقة 1080 بكسل، بينما قد توفر شاشة الإصدار Pro دقة 1.5K. ويقال إن شاشات كلا الهاتفين تتميز بانحناء دقيق من جميع الجوانب الأربعة بالتساوي.

يشير التسريب الجديد أيضًا إلى أن سلسلة Reno 12 ستحتوي على إطار متوسط ​​من البلاستيك وظهر زجاجي. ستحتوي اللوحة الخلفية لكلا الهاتفين على كاميرا مقربة بدقة 50 ميجابكسل مع تقريب بصري 2x للقطات الشخصية. ويقال أيضًا أن كلا الهاتفين يدعمان الشحن السريع بقوة 80 واط.

وكشفت التقارير الأخيرة أن شركة Oppo تعمل أيضًا على جهاز Snapdragon 8 Gen 3 الذي يعمل بنظامSnapdragon 3. بالإضافة إلى ذلك، يدعي تسرب جديد أن العلامة التجارية تخطط أيضًا لإطلاق زوج جديد من سماعات الأذن.

ويقال إن الجدول الزمني لإطلاق هذه الأجهزة مشابه لمجموعة Reno 12. ومن ثم، يبدو أنه بصرف النظر عن سلسلة Reno 12، قد تطلق العلامة التجارية أيضًا أجهزة أخرى في شهر يونيو في الصين.

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