تُمهله 24 ساعة.. إجراء أوروبي جديد ضد تيك توك

حظر تيك توك

الدمام - شريف احمد - أعلنت المفوضية الأوروبية إلزام خدمة تيك توك لتبادل مقاطع الفيديو القصيرة بتقديم تقييم بشأن المخاطر الصحية المحتملة لتطبيقها الجديد "تيك توك لايت" خلال 24 ساعة.وأشارت إلى أن عدم الالتزام بذلك سيؤدي إلى تعرضه لغرامات يومية.وكان مجلس النواب الأمريكي أقر مشروع قانون من شأنه حظر تيك توك إذا لم تبع شركة "بايت دانس الصينية" المالكة له حصتها في غضون عام.ووافق مجلس النواب على مشروع القانون يوم السبت بأغلبية 360 صوتا مقابل 58.كما أُحيل إلى مجلس الشيوخ حيث قد يُطرح للتصويت عليه خلال الأيام المقبلة.